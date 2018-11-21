Marmaris'de hortum paniği yaşandı. Denizde 20 dakika arayla oluşan iki hortum karaya doğru ilerledi. Limanda demirli yatlar ve otomobiller zarar gördü.

Muğla'da hortum oluştu, yat limanındaki tekneler ve park halindeki araçlar zarar gördü.



Görüntüler tatil beldesi Marmaris'ten.



Yalancı Boğaz mevkiinde 20 dakika arayla iki hortum oluştu. Hortumlar paniğe neden oldu.



Denizde başlayarak karaya ilerleyen hortumlar limanda demirli tekneler ve otomobillere de maddi hasara neden oldu.



Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, hasar tespit çalışamalarının devam ettiğini söyledi.





Büyük paniğe neden olan hortumlar can kaybına neden olmadan etkisini yitirdi.







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