Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine tehdit ve hakarette bulunan, örgüt mensupları ve terör örgütünü sahiplenen ve örgütü öven, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yapanlara yönelik operasyon düzenledi.



Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlılar, Marmaris Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.