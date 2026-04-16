Marmaris’te okul etkinliği paylaşımına tehdit: Yetkililer harekete geçti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir okul etkinliğine ait görüntülere yapılan tehdit içerikli yorum üzerine güvenlik birimleri devreye girdi. Yorum sahibinin tespiti için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir okulun etkinliğine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan tehdit içerikli yorum, güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Paylaşım sonrası Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri inceleme başlattı. Tehdit içerikli yorumu yapan kişinin kimliğinin belirlenmesi için teknik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan bu tür paylaşımların ciddiyetle ele alındığını vurguladı. İlgili hesabın tespitine yönelik teknik incelemelerin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin gerekli tüm önlemleri aldığı belirtilirken, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaları istendi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

