Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları’nın sahibi tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ile Köşkeroğlu Baklava’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ile Köşkeroğlu Baklava’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Soruşturma, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk iddiaları kapsamında başlatıldı. Soruşturma dosyası çerçevesinde şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz Fison ve Süleyman Köşkeroğlu hakkında tutuklama kararı uygulanmıştı.
Yetkililerden soruşturmanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, dosya kapsamında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.