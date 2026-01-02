Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları’nın sahibi tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ile Köşkeroğlu Baklava’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları’nın sahibi tutuklandı
Yayınlanma:

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ile Köşkeroğlu Baklava’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk iddiaları kapsamında başlatıldı. Soruşturma dosyası çerçevesinde şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz Fison ve Süleyman Köşkeroğlu hakkında tutuklama kararı uygulanmıştı.

Yetkililerden soruşturmanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, dosya kapsamında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına varMeteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına varYurt
2 aylık bebek açlıktan ölmüştü: Bakan Tunç’tan iki ayrı soruşturmaya ilişkin açıklama2 aylık bebek açlıktan ölmüştü: Bakan Tunç’tan iki ayrı soruşturmaya ilişkin açıklamaGündem
Bayrampaşa Belediyesi
Günün Manşetleri
Yüksel Güran için Yargıtay’a başvuru yapıldı
Rezervler 193 milyar doları aştı
"Pazartesi Trump ile görüşeceğim"
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Hibe desteğinde rekor artış ve başvuru tarihi belli oldu
Bakan Uraloğlu 58 bin levhanın kaldırıldığını duyurdu
Kırmızı bültenle aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
İstanbul’da 5 ilçede okullar tatil edildi
Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Çok Okunanlar
68 il buz kesecek! 68 il buz kesecek!
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... 1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...
Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına var Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına var
2025’te konutun şampiyonu belli oldu 2025’te konutun şampiyonu belli oldu
2026 MTV zammı sonrası gözler bu listede 2026 MTV zammı sonrası gözler bu listede