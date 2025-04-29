Mart ayı işsizlik verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 dönemine ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesine geriledi.

15 yaş ve üzeri grupta işsiz sayısı, Mart ayında 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bine düştü. Cinsiyete göre işsizlik dağılımında ise fark dikkat çekti: Erkeklerde yüzde 6,5 olan işsizlik oranı, kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 32,5 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Mart ayında istihdam edilen kişi sayısı 391 bin artarak 32 milyon 597 bin oldu. Böylece mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,2’ye yükseldi.

İstihdam oranı cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda ise sadece yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı Mart ayında 0,4 puanlık artışla yüzde 53,4 oldu. Bu artışla birlikte işgücü 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bine ulaştı. Katılım oranı erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 35,7 düzeyinde kaydedildi.

GENÇLER ARASINDA İŞSİZLİK YÜZDE 15,1’E YÜKSELDİ

15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11, kadınlarda ise yüzde 22,6 gibi çarpıcı bir seviyeye ulaştı.

Mart ayında istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,7 saat olarak gerçekleşti. Bu değer, bir önceki aya göre 0,3 saatlik bir artışı işaret ediyor.

Öte yandan, işsizliği tam yansıtmayan ancak iş bulamayan veya eksik süreyle çalışanları da kapsayan atıl işgücü oranı yüzde 28,8’e yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin oranı yüzde 17,9, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,1 olarak hesaplandı.