Mart ayında havayolu yolcu sayısı İstanbul nüfusunu geride bıraktı: Ulaştırma Bakanlığı'ndan 2026 ilk çeyrek verileri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Mart ayına ilişkin havacılık istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde hava yoluyla seyahat eden toplam yolcu sayısı 49 milyon 306 bin 377'ye ulaştı.

DHMİ istatistiklerine göre Mart ayında çevre dostu havalimanlarında gerçekleşen iniş-kalkış sayıları, iç hatlarda 78 bin 867, dış hatlarda ise 57 bin 849 olarak kaydedildi. Bu verilere dair bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile 166 bin 242’ye ulaştı. 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 6,6 artış; dış hat uçak trafiğinde yüzde 2,5 artış meydana geldi." dedi.

Yolcu bazında bakıldığında ise Mart ayında iç hatlarda 8 milyon 10 bin 64, dış hatlarda 8 milyon 408 bin 509 kişi havayolunu tercih etti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 16 milyon 428 bin 625 yolcunun seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, bu sayının büyüklüğüne dikkat çekerek "Böylece bir ayda havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı mega kent İstanbul’un nüfusunu aştı. Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 11,3 artış gerçekleşti." açıklamasını yaptı. Aynı ay içerisinde taşınan yük miktarı iç hatlarda 69 bin 498 ton, dış hatlarda 313 bin 929 ton olmak üzere toplamda 383 bin 426 ton seviyesine ulaştı.

İLK ÇEYREKTE YOLCU SAYISI 49 MİLYONU AŞTI

Ocak-Mart 2026 dönemini kapsayan üç aylık periyotta, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hatlarda 212 bin 426, dış hatlarda ise 173 bin 616 uçuş gerçekleştirildi. Üst geçişler de hesaplamaya dâhil edildiğinde toplam uçak trafiği 504 bin 417 oldu.

Bakan Uraloğlu, ilk çeyrek yolcu verilerini şu sözlerle aktardı: "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 23 milyon 274 bin 626, dış hat yolcu trafiğinin 26 milyon bin 537 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 49 milyon 306 bin 377 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Mart sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 8,9 artış oldu." İlk üç ayda havalimanlarında taşınan yük trafiği ise iç hatlarda 207 bin 707 ton, dış hatlarda 939 bin 193 ton ile toplamda 1 milyon 146 bin 899 ton olarak gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANLARI RAKAMLARI

Türkiye’nin en yüksek kapasiteli havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda Mart ayında toplam 42 bin 910 uçuş faaliyeti kaydedildi. Bu uçuşların 9 bin 721'i iç hatlar, 33 bin 189'u ise dış hatlarda gerçekleştirildi. Havalimanında ay boyunca iç hatlarda 1 milyon 327 bin 317, dış hatlarda 5 milyon 6 bin 168 olmak üzere toplam 6 milyon 333 bin 485 kişiye hizmet verildi.

Ocak-Mart dönemi verilerinde ise İstanbul Havalimanı uçak trafiği iç hatlarda 27 bin 395, dış hatlarda 100 bin 66 ile toplam 127 bin 461 oldu. Uraloğlu, ilk çeyrekteki yolcu sayısını detaylandırarak, "İç hatlarda 3 milyon 825 bin 134, dış hatlarda 15 milyon 280 bin 132 olmak üzere toplamda 19 milyon 105 bin 266 yolcu trafiği gerçekleşti." dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı verilerini de paylaşan Uraloğlu, "Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 655, dış hatlarda 11 bin 680 olmak üzere toplamda 21 bin 335 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda bir milyon 730 bin 706, dış hatlarda bir milyon 930 bin 874 olmak üzere toplamda 3 milyon 661 bin 580 oldu" ifadelerini kullandı. Sabiha Gökçen’in ilk üç aylık sürecinde toplam 66 bin 143 uçuş (iç hatlar 27 bin 740, dış hatlar 38 bin 403) ve toplam 11 milyon 577 bin 775 yolcu (iç hatlar 5 milyon 34 bin 507, dış hatlar 6 milyon 543 bin 268) trafiği kaydedildi. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Mart ayında 2 bin 377, üç aylık süreçte ise toplam 6 bin 175 uçuş gerçekleştirildiği bildirildi.

TURİZM MERKEZLERİNDEKİ YOLCU HAREKETLİLİĞİ

Turizm potansiyeli yüksek bölgelerde yer alan havalimanlarında ilk üç ayda 49 bin 670 uçak trafiği raporlandı. Bunun 31 bin 147'si iç hatlarda, 18 bin 523'ü ise dış hatlarda gerçekleşti. Bu merkezlerdeki yolcu trafiği iç hatlarda 4 milyon 14 bin 232, dış hatlarda 2 milyon 486 bin 706 olmak üzere toplam 6 milyon 500 bin 938'e ulaştı.

Bakan Uraloğlu, bölge bazlı verileri şu sözlerle tamamladı: "3 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 2 milyon 643 bin 768, Antalya Havalimanı’nda 3 milyon 138 bin 499, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 287 bin 150 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda toplamda 329 bin 672 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda toplamda 101 bin 849 yolcu trafiği gerçekleşti."