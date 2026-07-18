Marta Martin'den tarihi çıkış: "NATO suç örgütüdür, derhal dağıtılmalıdır"

Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikadaki çaresizliği ve ABD hegemonyasına teslimiyetine yönelik eleştiriler Avrupa içerisinden yükselmeye devam ediyor. Avrupa siyasetinin dikkat çeken isimlerinden Marta Martin, küresel güvenlik mimarisi ve Avrupa'nın geleceğine ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu. DÜNYAMER’in düzenlediği “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” Konferansına çevrimiçi mesaj gönderen Martin, Avrupa'nın Atlantik prangasından kurtulması gerektiğini vurguladı.

''AVRUPA'NIN BAĞIMSIZ BİR DIŞ POLİTİKASI KALMADI''

Avrupa Birliği'nin bağımsız bir dış politika üretemediğine ve tamamen ABD eksenli hareket ettiğine dikkat çeken Martin, mevcut durumun Avrupa halkları açısından vahim olduğunu belirtti. Martin, "Uzun zamandır bağımsız bir dış politikamız yok. Washington'la tamamen aynı dış politikayı yürütüyoruz. Bu durum Avrupa halkları için çok zor ve korkunç bir süreç" ifadelerini kullandı.

''NATO SUÇLU BİR ORGANİZASYONDUR''

Açıklamalarında doğrudan Atlantik cephesini ve Kuzey Atlantik İttifakı'nı (NATO) hedef alan Martin, bu yapının dünya barışı için bir tehdit oluşturduğunu savundu. NATO'nun miadını çoktan doldurduğunun altını çizen Martin, "Bizim açımızdan NATO'nun ortadan kalkması gerekiyor. Çünkü NATO suçlu bir organizasyondur ve artık varlığını sürdürmemelidir" diyerek, Avrupa'nın ve dünyanın ortak güvenliği için yepyeni bir güvenlik mimarisine ihtiyaç olduğunu belirtti.

TEK KUTUPLU HEGEMONYAYA KARŞI ÇOK TARAFLI DÜNYA VURGUSU

ABD'nin küresel çaptaki tek kutuplu dünya dayatmalarına karşı çıkarak, ortak güvenliğe ve devletlerin bağımsızlığına dayanan bir sistem inşa edilmesi gerektiğini belirten Martin, "Tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyulan bir yapıya; tek kutuplu bir dünya değil, çok taraflı bir dünya düzenine ihtiyacımız var" tespitinde bulundu.

''AVRUPA İNSANININ EGEMENLİĞİNİ SAVUNMALIYIZ''

Milli egemenliklere yönelik saldırılara karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Martin, AB'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan tam uyum politikasını derhal değiştirmesi gerektiğini söyledi. Bu konu üzerinde çok sıkı çalışılması gerektiğini belirten Martin, "Halkların egemenliğini, Avrupa'daki insanların egemenliğini savunmamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.