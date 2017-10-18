İstanbul'da, Martı Projesinin mimarı Hakan Kıran, projesini eleştirenlere karşı tazminat davası açtı. Hakkında dava açılan Profesör Doktor Zerrin Bayraktar ise eleştirilerinin arkasında durdu. Bugün görülen ilk duruşmada İstanbul Kent Savunması üyeleri, Bayraktar'a destek verdi.

İstanbul Kent Savunucuları, Kabataş'da yapımı devam eden "Martı Projesi"nin mimarı Hakan Kıran'ı protesto etti.



Kıran, projeyi eleştiren Profesör Doktor Zerrin Bayraktar'a tazminat davası açmıştı. Davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde başladı. Bayraktar'a, çevreciler de destek verdi.



Duruşma öncesi açıklama yapan İnşaat Mühendisi Zerrin Bayraktar, eleştirilerinin arkasında durdu.



İstanbul Kent Savunması adına basın açıklaması yapan Arif Belgin ise asıl yargılanması gerekenlerin Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve projenin mimarı Hakan Kıran olduğunu söyledi.



Duruşma, davaya bakan hakimin izinde olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.





ulusal.com.tr