MASAK deşifre etti, Başsavcılık el koydu! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni dalga

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı finansal incelemelerde şüpheli para trafiği ve usulsüz işlemler tespit edilen 5 şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında ise örgüt üyeliği ve kara para aklama dahil 3 ayrı suçtan gözaltı kararı verildi.

MASAK ŞÜPHELİ TRANSFERLERİ TESPİT ETTİ: 5 KİMYA VE POLİMER ŞİRKETİNE EL KONULDU

MASAK uzmanlarının hazırladığı rapor doğrultusunda, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden örgütsel faaliyetler kapsamında şüpheli finansal işlemler gerçekleştirildiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle el koyma kararı verilen 5 şirket şunlar oldu:

Yılmaz Kimya

Yılkim Kimya

Erimer Kimya

Mie Girişimcilik ve Makine

Astra Polimer

İRFAN YILMAZ İÇİN 3 AYRI SUÇTAN GÖZALTI TALİMATI

Mali hareketlerin deşifre edilmesinin ardından Başsavcılık, şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verdi. Yılmaz'a soruşturma dosyası kapsamında şu suçlamalar yöneltildi:

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (kara para aklama)

Soruşturmanın para trafiği, şirket bağlantıları ve firari şüpheliler yönünden çok yönlü olarak derinleştirildiği aktarıldı.