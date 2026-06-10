MASAK hesapları inceledi, dev hesap hacmi ortaya çıktı! DEAŞ'ın 108 Milyon Liralık finans ağına darbe

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a finansal destek sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
MASAK hesapları inceledi, dev hesap hacmi ortaya çıktı! DEAŞ'ın 108 Milyon Liralık finans ağına darbe
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan derinlemesine incelemelerde, hedefteki 48 şüphelinin banka hesaplarında toplam 108 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Bu somut veriler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

Şanlıurfa merkezli olmak üzere İstanbul, Ağrı, Van, Kocaeli, İzmir, Bursa, Aksaray, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Çanakkale, Osmaniye, Hatay, Konya, Malatya, Kırşehir, Balıkesir, Mardin, Adana ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu tam 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda; suç delili niteliğinde 97 adet dijital materyal, 11 adet yasaklı yayın, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 1900 avro nakit para, 1 adet tüfek ve 50 adet mermi ele geçirilerek adli emanete alındı.

Gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki adli ve tescil işlemleri devam ederken, hakkında yakalama kararı bulunan firari 1 kişinin ele geçirilmesine yönelik saha çalışmalarının titizlikle sürdüğü öğrenildi.

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MASAK hesapları inceledi, dev hesap hacmi ortaya çıktı!
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