MASAK ortaya çıkardı! 324 milyon liralık şüpheli para trafiğine operasyon

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına yönelik projeli bir çalışma başlattı.

Elde edilen deliller doğrultusunda Ünye merkezli eş zamanlı bir operasyon düzenleyen polis ekipleri, belirlenen adreslere girerek 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan detaylı aramalarda, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 7 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 1 adet USB bellek ve 1 adet tablet ele geçirildi.

MASAK RAPORUNDAKİ 324 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Yürütülen soruşturmanın finansal boyutunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları mercek altına alındı. İncelenen raporlar doğrultusunda şüphelilere ait banka ve finans hesaplarındaki geriye dönük işlemler kontrol edildi.

Ekiplerin yaptığı tespitlere göre, söz konusu şahısların hesaplarında sadece son bir yıl içerisinde tam 324 milyon 67 bin 324 lira tutarında şüpheli para trafiği gerçekleştiği saptandı.

9 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonun ardından gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevkleri sağlandı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartı uygulanarak salıverildi. Kalan 2 kişi ise emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmaların ilerleyen süreçte de kesintisiz devam edeceğini bildirdi.