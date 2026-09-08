MASAK raporları ele verdi! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman operasyonu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından iletilen şüpheli hesap hareketlerini mercek altına alan güvenlik güçleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı kişilere finansman sağladığı belirlenen şebekeyi deşifre etti. 8 Eylül sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

MASAK RAPORLARI VE ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında yürütülen teknik ve mali takipte kritik bulgulara ulaşıldı:

MASAK’tan gelen detaylı banka hesap dökümleri ve para akış verileri uzman ekiplerce tek tek incelendi.

Şüphelilerin, Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten veya geçmişte bu bölgelerle bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslarla yoğun temas halinde olduğu saptandı.

Zanlıların, DEAŞ ve ilişkili terör örgütleri kapsamında haklarında daha önceden adli işlem yapılmış çok sayıda kişiyle düzenli para transferi gerçekleştirdiği belgelendi.

8 EYLÜL'DE EŞ ZAMANLI BASKIN: 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Elde edilen somut delillerin ardından operasyon düğmesine basıldı:

İstanbul genelinde önceden tespit edilen hedef adreslere 8 Eylül sabahı operasyon timlerince eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Terör örgütüne fon aktardığı tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu ve ifade işlemleri devam ediyor.