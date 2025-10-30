Masak raporu tamamlandı: İşte Neslim Güngen ve eşinin 'nitelikli dolandırıcılık' detayları

'Neslim' adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen'in, sahip olduğu şirketler üzerinden kara para akladığı, vergi kaçırdığı, naylon fatura kestiği ve rüşvet suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Güngen hakkında 7 ayrı suçtan 154 yıla kadar hapis talebi bulunurken, eşi İnanç Güngen'in de dahil olduğu 26 sanık hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) 678 sayfalık bir rapor tanzim etti. Rapor, sanıklar ile firmalarının gelir ilişkilerini detaylıca inceledi.

Raporda, şüpheliler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘suç örgütüne üye olmak' ve ‘örgüt faaliyeti kapsamında resmi belgede sahtecilik' başta olmak üzere toplam 5 suçtan soruşturma başlatıldığı bilgisi aktarıldı.

LÜKS ARAÇLAR, GAYRİMENKULLER VE ŞİRKET HAREKETLERİ

Hazırlanan raporda, Neslim Güngen’in 3 şirkette ortaklığının bulunduğu, 14 Ağustos 2018 tarihinde Neslim Güngen Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi olan unvanı, 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Neslim Güngen Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değiştirdiği kayıtlara geçti. Güngen’in ayrıca çeşitli yıllarda Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinden bina, mesken ve daire alım satımları yaptığı da tespit edildi. Güngen’in 2008 ile 2022 tarihleri arasında 1'er ve 2'şer yıl arayla çok sayıda lüks araç alım satımı gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan, hazırlanan raporda Güngen'in herhangi bir kripto para üyeliği kaydına rastlanmadığı, çeşitli şans oyunlarında üyelikleri olmasına karşın bu hesaplarda herhangi bir para akışının saptanmadığı ifade edildi.

EŞİ İNANÇ GÜNGEN'E 60 MİLYONLUK TRANSFERLER SORULDU

Neslim Güngen’in eşi İnanç Güngen hakkında yapılan tespitlere de raporda yer verildi. İnanç Güngen'in yönetim kurulu başkanı ve tek kanuni temsilcisi olduğu NG Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluşundan itibaren yüzde yüz paya sahip olan kişinin Güngen'in ortağı Birol K. olduğu aktarıldı. İnanç Güngen’in çok sayıda motorlu taşıt ve konut alım satımı ile bankalardan çekilen çeşitli miktarlardaki kredi bilgileri de rapora eklendi.

Vergi müfettişleri tarafından İnanç Güngen'e, 2021 yılından itibaren çeşitli kişi ve kurumlara farklı zamanlarda gönderdiği toplam 60 milyon 316 bin 336 liralık tutar soruldu. Güngen ise bu tutarlara ilişkin olarak, "Şirketlerin giderlerine ilişkin şahsi hesabımdan yapılan ödemeler olabilir. Bir kısmın da ortak veya yöneticisi olduğum diğer şirketlere ait olabilir. Hepsini ayrı ayrı hatırlamıyorum. Bazıları şahsi borç alacak vereceği de olabilir" şeklinde yanıt verdi.

MASAK tarafından İnanç Güngen'in annesi Memnune Güngen hakkında da mali araştırma yapıldığı, yapılan araştırmada ise Yasemin Kuaför ve Kuaför Malzemeleri şirketinin yüzde 25 ortağı olması dışında herhangi bir organizasyon içerisinde olmadığı ve faaliyete rastlanmadığı belirtildi.

"TANESİ 90 BİN LİRADAN KREM SATIYORDU"

Güngen'in ortağı olduğu belirlenen Birol K. hakkında yapılan MASAK araştırmasında, şahsın çeşitli şans oyunlarına üyeliğinin olduğu, ancak bir para akşının bulunmadığı tespit edildi. Birol K., vergi müfettişleri tarafından alınan ifadesinde dikkat çekici iddialarda bulundu:

"Neslim Güngen'in şirketinde genel müdür olarak çalıştığım dönemde bazı muhasebe kayıtları dikkatimi çekti. Bu kayıtlar arasında Güngen'lere ait firmalar arasında tuhaf alım satımlar oluyordu. Bu firmalar arasında Cosmones Medikal cihaz ve krem satımları da vardı. Neslim Güngen, yüklü miktarda krem satışı yapıyordu. Cihaz üretmek için kurulan firmada neden krem satıldığını anlamlandıramıyordum. Cihaz üreten firmaya niçin güzellik merkezi deniyor anlamıyordum. Güngen'in satış yaptığı firmalara, nasıl tanesi 90 bin liradan krem sattığını veya satıldı olarak gösterdiğine anlam veremedim. Faturalarda, 250 mililitre bir kremin nasıl 90 bin liradan satışa sunuluyordu. Ayrıca, tanesi 250 mililitre olan, kıymetli hiçbir içeriği olmayan, çatlak kremi diye geçen bir sıvının 9 tanesini 810 bin liraya satıyordu"

MASAK RAPORU: "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK"

Hazırlanan MASAK raporunda, sanıkların ‘öncesinde işlenmiş bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' amacına hizmet edildiği yönünde bir bulguya rastlanılmadığı kaydedildi. Ancak raporda, Güngenlere ait olan Cosmones Medikal A.Ş. adına kredi çekebilmek için bankaya grup firmaları tarafından herhangi bir gerçekliğe dayanmayan faturalar kullanıldığı, bu yolla normal şartlarda çekilemeyecek bir kredinin çekilmesinin sağlandığı belirtildi. Bu eylemin ‘sahte belge ibraz edilerek nitelikli dolandırıcılık' ve ‘banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla nitelikli dolandırıcılık' suçuna temas ettiği bilgisi yer aldı.

Öte yandan raporda, İnanç Güngen'in, muhasebe sorumlusu Oğuzhan K. ile birlikte usulsüz kredi işlemleri neticesinde, Güngen'in şahsi banka hesaplarına aktarılan parayı hileli kayıtlarla gayrimenkul ve araç alımında bulunduğu, çeşitli yatırım hesaplarına aktardığı ifade edildi. Ayrıca, İnanç Güngen ve şirket ortağı Oğuzhan K.'nin, dolaylı yoldan ortağı Oğuzhan K.'nin hesaplarına kayıt dışı olarak aktarılan tutarların bir kısmının banka yolu ile şirket hesaplarına aktarılması ve aktarılan tutarlarla ilişkili olarak, şirket ortağı borçlu olmasına rağmen şirketi borçlu gibi gösterdikleri vurgulandı. Bu durumun ‘malvarlığı değerlerini gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde etme maksadıyla hareket edildiği' sonucuna varıldığı ve Güngen ile ortağının fail olarak kabul edilebileceği aktarıldı.

Raporda ayrıca, Neslim ve İnanç Güngen'in, muhasebe sorumlusu Oğuzhan K. tarafından tek bir şirket gibi sevk ve idare edildikleri, bu kişilerin gerçekleştirilen her eylemde fail oldukları belirtildi.