MASAK raporu Tançalan'ı çökertti: 115 milyon liralık hesap trafiği ortaya çıktı

MASAK'ın en çarpıcı tespitlerinden biri, Tançalan'ın görünen gelir düzeyi ile yaşam standardı arasındaki farktı. Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan'ın SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadı. 2020'den itibaren yapılan incelemede Tançalan adına tespit edilen kayıtlı ticari kâr beyanının yalnızca 74 bin 281 lira olduğu belirlendi. MASAK, bu tutarın aynı dönemde asgari ücret seviyesinde kesintisiz çalışan bir kişinin kayıtlı gelirinin dahi "katbekat altında" kaldığını kayda geçirdi.

Raporda kayıtlı gelir, malvarlığı edinimleri ve lüks yaşam standardı arasındaki açık uyumsuzluk, "izah edilemeyen servet artışı" ve "yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu" kapsamında değerlendirildi. Resmi gelir tablosundaki bu sınırlı görünüme karşılık, Tançalan'ın banka hesaplarındaki para trafiğinin ulaştığı boyut dikkat çekti. MASAK verilerine göre Tançalan'ın hesaplarına toplam 58 milyon 780 bin 234 lira transfer girişi olurken, hesaplarından 56 milyon 179 bin 790 lira transfer çıkışı gerçekleşti. Böylece bankacılık transfer trafiği toplamda yaklaşık 115 milyon liraya ulaştı. Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin liranın üzerinde nakit para yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin lira nakit çekildiği tespit edildi. Sadece 2026 yılında hesaplara gelen transfer tutarı 22 milyon lirayı aşarken, aynı yıl yaklaşık 14 buçuk milyon lira çıkışın gerçekleştiği açıklandı.