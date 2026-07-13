MASAK raporunda dikkat çeken Ahbap iddiası! Para transferlerinde 'Haluk Levent borcu' açıklamaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, bazı hesap hareketleri ve para transferlerine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelere yer verildi. Rapordaki bulguların soruşturma kapsamında incelenmeye devam ettiği belirtildi.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in hem kendi aralarında hem de diğer çalışanlarla gerçekleştirdiği yoğun para transferlerinde, mahiyeti anlaşılamayan işlem açıklamalarının bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu da dosyaya eklendi.

Raporda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in kendi aralarında ve dernekte çalışan çok sayıda kişiyle yoğun para transferi gerçekleştirdiğine dikkat çekilirken, özellikle Ahbap Derneği'ne ilişkin transferlerin izaha muhtaç olduğu ifade edildi.

Şüpheli Alper Çelik'in, 2024 yılının Kasım ayında "müzisyen" olarak SGK kaydının bulunduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olduğu, ortağı ya da yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanmadığı ve derneğe üye olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca, Çelik hakkında iki farklı başsavcılıkta "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ile "dolandırıcılık" suçlarından soruşturma kaydı bulunduğu, iki farklı mahkemede ise "bedelsiz senedi kullanma" suçundan kovuşturma kaydının yer aldığı belirtildi.

Şüphelinin hesaplarından yapılan para çıkışlarının incelenmesinin ardından, bir bahis şirketi yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmede, Alper Çelik'in 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oynayıp kaybettiği bilgisinin edinildiği aktarıldı. Raporda, Çelik'in mali profiliyle uyumsuz şekilde 2020'nin ilk çeyreğinde artmaya başlayan hesap hareketlerinin 2024'ün son çeyreğine kadar devam ettiği ifade edildi.

Şüpheli Zafer Yay'ın ise en son Şubat 2023'te "organizasyon sorumlusu" olarak çalışma kaydının bulunduğu, 27 günlük prime esas kazancının 9 bin lira olduğu, yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi, kurucusu veya yöneticisi olduğu üç dernek kaydının bulunduğu belirtildi.

Raporda, Yay hakkında dört farklı başsavcılıkta "resmi belgede sahtecilik", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi", "dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "basit yaralama" suçlarından soruşturma kayıtlarının bulunduğu, ayrıca üç farklı mahkemede "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "kasten yaralama" suçlarından kovuşturma kaydı olduğu kaydedildi.

Şüpheli Emrah Gödeliner'in ise Kasım 2024'te bir şirkette "tur operatörü" unvanıyla çalıştığı dönemde 30 günlük prime esas kazancının 38 bin lira olduğu, 2021-2022 yıllarında Ahbap Derneği'nde görev yaptığı belirtildi.

Raporda, Gödeliner hakkında "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından UYAP kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından MASAK'a, Gödeliner hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında araştırma yapılmasının talep edildiği ve incelemenin sürdüğü belirtildi.

Raporda, Gödeliner'in kripto varlıklar üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şüpheliler arasında yer aldığına dikkat çekilirken, üç şüphelinin hesap hareketlerine de yer verildi.

MASAK raporunda, şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yaptıkları işlemlerin açıklama kısmında ise "borç dedeli", "ödünç para", "ödünç para iadesi", "HLK için borç", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "borç veriyorum", "Haluk için borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent acil senet kapama bedeli", "Haluk Levent-Ahbap", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Haluk Levent borç para" ve "Ahbap Derneği için borç" gibi dikkat çekici ifadelere rastlandığı vurgulandı.

Raporda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Analiz konusu şahısların Ahbap Derneği'nde çalışan ve yönetiminde bulunan birçok kişiyle yoğun para transferleri gerçekleştirmesinin dikkat çekici olduğu, şahısların birbirleriyle olan ve özellikle Ahbap Derneği'yle ilgili para transferlerinin izaha muhtaç olduğu, derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirilmektedir."

Öte yandan, soruşturma kapsamında savcılık tarafından gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri ve Recep Sancak da yer aldı.