Ekonomiye ilişkin yalan haberler ile ilgili MASAK, SPK ve İstanbul Başsavcılığı harekete geçti. Yalan haberler ile piyasalarda spekülasyon yaratanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı da 346 sosyal medya kullanıcısı hakkında tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Önce Mali Suçları Araştırma Kurulu, sonra Sermaye Piyasası Kurulu ve en son da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ekonomide manipülatif haberlere karşı soruşturma başlatılacağı açıklandı.



Asya piyasaları üzerinden Türkiye ekonomisini hedef alan döviz operasyonu piyasalarda tediriginlik yarattı.



Gece saatlerinde başlatılan operasyon "mevduat hesaplarına el konulacak", "dalgalı kur yerine sabit kura geçilecek" ve "bankalardaki dolarlar Türk Lirası'na çevirilecek" yalanı üzerinden yürütüldü. Manipülatif haberler kısa sürede dövizin tansiyonunu yükseltti, dolar 7 lira 22 kuruşu avro da 8 lira 20 kuruşu aştı.



Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasaları alt üst eden manipülatif haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Peş peşe yapılan açıklamalarla dolar 6 lira 70 kuruşa avro da 7 lira 72 kuruşa geriledi.



Sabah saatelerinde piyasaları sarsan bu tür manipülatif haberlerle ilgili MASAK, SPK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İlk açıklama MASAK'tan geldi. Yapılan açıklamada yalan haber yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başaltıldığı duyuruldu.



MASAK'ın ardından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da bir açıklama yapıldı. Yalan bilgilerle spekülasyonlara neden olan kişiler hakkında dava açılacağını belirten SPK, bu kişilere 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebileceğini hatırlattı.



Manipülatif haberlerle ilgili soruşturma açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'ndan geldi. İncelemelerin devam ettiği belirtilen açıklamada yazılı, görsel ve sosyal medyada yalan haber üreten ve yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



Son açıklama da İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Sosyal meyda üzerinden yapılan inceleme sonucunda yalan haberler yaydıkları gerekçesiyle 346 kullanıcı hakkında tahkikat başlatıldığını açıklandı.





ulusal.com.tr

