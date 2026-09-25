MASAK'ta FETÖ kumpasına dev operasyon! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar casusluk yazılımıyla sorgulanmış

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve veri sızıntılarına ulaşılan soruşturmada, aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir ismin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; bunlardan 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında EMİS altyapısındaki koruma sisteminin devre dışı bırakılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ait gizli sorgulamalar yapıldığı tespit edildi.

MASAK'IN KRİTİK ALTYAPISINDA FETÖ İZİ: AGMLAB VE MRD A.Ş. KAYYIMA DEVREDİLDİ

Soruşturmanın arka planına ve tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin öne çıkan başlıklar:

Mahrem Yapılanma Bağlantısı: 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısını geliştiren ve sürdüren AGMLAB A.Ş., MRD A.Ş. ile 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri olduğu belirlendi. Şirket ortaklarının FETÖ'nün askeri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumlu oldukları tespit edildi.

Yurt Dışına Kaçışlar: Örgüt yöneticisi olduğu saptanan bu kişilerin önemli bir bölümünün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına çıktığı saptandı.

Kayyım Ataması: Soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.'ye el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Ayrıca ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağı açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKANLAR HEDEF ALINMIŞ

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde tespit edilen en büyük güvenlik ihlallerinden biri de yetkisiz sorgulamalar oldu:

Koruma Sistemi Devre Dışı Bırakılmış: Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin güvenlik ve koruma sisteminin kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı belirlendi.

Kritik İsimlere Yönelik Sorgular: Sistemde yapılan incelemelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile yakınları ve bazı bakanlara ilişkin gizli sorgulamaların gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

Log Kayıtları Silinmiş: Sistemdeki bazı veri alanlarının sonradan silindiği, yönetici yetkisine (admin) sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log (işlem) kayıtlarının ise tutulmadığı tespit edildi.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM: 16 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında "Siyasal veya Askerî Casusluk" suçundan yakalama kararı çıkartılırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, millî güvenliği hedef alan ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanan FETÖ yapılanmasına karşı hukuki mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.