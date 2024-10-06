MASAK’tan 7 milyar liralık yasa dışı bahis darbesi!

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele, suç gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu, 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını ortaya çıkardı. Bu hesaplardaki paranın suç örgütlerine gittiği belirlendi. Banka hesaplarını kullandıran kişilerle ilgili bilgi adli makamlara iletildi.

Çeşitli isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat yaptığı 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.

Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS kapatıldı. Paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın kapatılması sağlandı.

Geçen yıl yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi.

Bu yıl da Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konulması sağlandı. İki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesildi.

Milli Piyango İdaresi de önlem aldı. 2006 yılından bugüne kadar 393 bin 13 kumar sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların farkında olmadan suça bulaştıkları uyarısı yaptı. Şans oyunlarında lisansız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp kaçağını önlemeye ve sanal kumarı engellemeye kararlı olduklarını söyledi. Yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşlarının üzerine düşeni yapmasının önemine dikkat çekti.

