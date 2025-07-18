Mastercard ve Visa’ya soruşturma: Rekabet Kurulu yurt dışı işlemlerini inceliyor

Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Kurul, iki küresel ödeme devinin şema kuralları yoluyla Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışı iş yerlerine hizmet sunmasını engelleyip engellemediğini araştıracak.

Kurulun yaptığı açıklamada, Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının, yurt dışında yerleşik iş yerlerine hizmet verebilmek amacıyla çeşitli ikili anlaşmalar yaptığına dikkat çekildi. Bu anlaşmalar sayesinde, yurtdışındaki ödeme işlemlerinin Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretleri dışında gerçekleştirilebildiği ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın gerekçesiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Yurtiçinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşları, yurtdışında yaptıkları ikili anlaşmalarla yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabilmektedir. Söz konusu ikili anlaşmalar kapsamında yurtdışı ödeme işlemleri yerelleştirilmiş olmakta, bu işlemler Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular, Mastercard ve Visa’nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, bankalara yaptırım uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle engelleyebildiğini göstermektedir.”

SORUŞTURMA KONULARI

Soruşturma kapsamında, Mastercard ve Visa’nın kartlı ödeme veya POS altyapısının yurt dışında yerleşik iş yerlerine kullandırılmasının engellenip engellenmediği ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanıp dışlanmadığı incelenecek.

Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü süreç sonucunda, şirketlerin söz konusu uygulamalarının rekabet kurallarına aykırı olup olmadığı belirlenecek.