TV8'de yayınlanan 'MasterChef' yarışmacılarından Murat Özdemir'in papağanına yaptığı işkence görüntüleri internete düştü. Sosyal medya kullanıcıları emniyet ve savcıları göreve çağırdı. Video sonrası Acun Ilıcalı'dan da açıklama geldi

MasterChef isimli yemek programının yarışmacılarından Murat Özdemir'in papağanına yaptığı işkence görüntüleri internete düştü.



Görüntülerde kuşun boğazının sıkan Murat Özdemir, "Acun baba de lan" diye bağırıyor. Kuşun bağırmasına aldırış etmeyen Özdemir "Öğretecem lan" diyor ve kuşun boğazını daha sert sıkıyor.



Görüntülerin internete düşmesinin ardından çok sayıda sosyal medya kullancısı hayvan hakları örgütleri, emniyet ve savcıları göreve çağırdı.



Acun'dan açıklama

Video sonrası Acun Ilıcalı Twitter ve Instagram hesapları üzerindn açıklama yaparak, "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Murat Özdemir kimdir?

Masterchef yarışmacısı Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyordu. Yaptığı davranışlarla juri üyelerini kızdıran yarışmacı geçtiğimiz haftalarda diskalifiye edilmişti.





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