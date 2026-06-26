Matem Günü birlik mesajları verildi: Kerbela şehitleri Bursa, Kars ve Iğdır'da anıldı

Hz. Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da şehit edilişinin 1387. yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Bursa'da Ehlibeyt Derneği ile cami cemaati, Muharrem ayı kapsamında şehitleri andı.

Törenin ev sahipliğini Hz Hüseyin Cami İmamı Ünal Yıldız ile Ehlibeyt cami imamı Metin Gök ve Mehtiye Cami İmamı Vahit Karaali yaptı.

Etkinliğe Vatan Partisi üyeleri de katıldı. MKK Üyesi Rıza Türkmendağ Kerbela'da zalime karşı ortaya konulan duruşun bugün de ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı devam ettiğini belirtti.

Etkinlikte, Kerbela olayını konu alan tiyatro gösterisi de sahnelendi.

Kerbela şehitlerinin muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşura Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak kabul ediliyor. Şehitler törenlerle yad ediliyor.

Kars ve Iğdır'da çeşitli törenler yapıldı. Binlerce kişi yürüyüşe katıldı. Anmaya katılanlar matemin simgesi olarak siyah kıyafetler giydi.

Etkinliğe katılanlar söylenen ilahi ve mersiyeler eşliğinde Hz. Hüseyin ve yarenleri için gözyaşı döktü. Programda birçok hayırsever tarafından kurulan stantlarda yemek ve meşrubat dağıtıldı.