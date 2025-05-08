Mattia Ahmet Minguzzi davasında ara karar: Duruşma 20 Haziran'a ertelendi

Kadıköy’de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında tutuklu iki çocuk sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 20 Haziran’a ertelenirken, adliye önünde “Adalet” çağrısı yükseldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mattia Ahmet Minguzzi davasında ara karar: Duruşma 20 Haziran'a ertelendi
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Kadıköy’de 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin cinayetiyle ilgili açılan davada suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B., ikinci kez Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanıklar, duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanırken, Minguzzi’nin ailesi ve avukatları da salonda hazır bulundu.

SİYASİLER VE DESTEKÇİLER DURUŞMAYA KATILDI

Basına kapalı görülen duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de takip etti. Ayrıca, Balıkesir’de motokuryelik yaparken bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman da adliyeye gelerek Minguzzi ailesine destek verdi. Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Duruşma günü Anadolu Adliyesi önünde toplanan kalabalık, “Mattia Ahmet için adalet” sloganları attı. Mahkeme salonu önünde bekleyenler, Mattia’nın annesi Yasemin Akıncılar’a sarılarak destek verdi.

24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Haberler.com' göre, B.B. ve U.B. hakkında, “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Cinayetin görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda olay anında sanıklarla birlikte olduğu belirlenen M.A.D. ve A.Ö. de tutuklandı.

Mahkeme, duruşmayı 20 Haziran 2025 Cuma gününe erteledi.

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