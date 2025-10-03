Mattia Ahmet Minguzzi davasında şok mektup: Sanıkların yazdıkları ortaya çıktı

Cinayetten sonra evlerine güle oynaya dönen iki sanığın cezaevinde birbirlerine yazdığı mektuplar ortaya çıktı. Haber Global muhabiri Rabia Azra Sözcü’nün ulaştığı mektupta, sanık B.B.’nin diğer sanık U.B.’ye, “Aslanlar gibi yatar çıkarız" ifadeleri yer alıyor.

Haber Global muhabiri Rabia Azra Sözcü’nün ulaştığı mektupta, sanık B.B.’nin diğer sanık U.B.’ye, “Aslanlar gibi yatar çıkarız, zaten 5 ay yattık, 1 seneye çıkarız, 6-7 ay daha dayan” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de gittiği bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası sanıkların Uzunçayır metrobüs durağına gittiği anlar güvenlik kameralarına yansımış, görüntüler sanıkların pişkin tavırlarını gözler önüne sermişti.

Sanık B.B.’nin mektubu, Haber Global muhabiri Rabia Azra Sözcü tarafından elde edildi. Mektup, bir kez daha vicdanları sarsan ifadeler içeriyor.

Sanık B.B., mektubuna “Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şeyin cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Babanlar sana bakıyor mu? Sen canını sıkma, 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni” cümleleriyle başlıyor.

B.B., sonradan tutuklanan arkadaşlarının tahliyesi için de “Kimseye karışma, tutanak yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın. Neyse, güzel ifade verelim de Abdi ve Ayberk çıksın. Ayberk yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Boş yere kendilerini yaktılar. Bana fotoğraf yolla, Allah’ın izniyle çıkarız” uyarısında bulunuyor.

İnfaz kurumu, mektubu “sakıncalı ifadeler içeriyor” gerekçesiyle tutanak altına aldı. Dava dosyasına eklenen mektup hakkında yapılan değerlendirmede ise “Soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştireceği, suçu övme ve özendirmeye dair kelimeler kullanıldığına kanaat getirilmiştir” denildi.

Öte yandan, Minguzzi davasında 5. duruşma tamamlandı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar için en üst sınırdan ceza talep ederek, “Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın” ifadelerini kullandı. Bir sonraki duruşma 21 Ekim’de görülecek.

