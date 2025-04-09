Mattia Ahmet’in ölümü kamu vicdanını yaraladı, yasa değişikliği geliyor

24 Ocak’ta, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak üzere Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası açıklama yapan Durgut, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

“Ahmet’in sosyal sorumluluk bilinci çok yüksekti. Annesi onun ‘üstat bir ruh’ olduğunu ve dünyaya bir misyonla geldiğini söylüyor. Biz de bu acı olayın yasal bir değişime öncülük edeceğine inanıyoruz. Ahmet, bir değişimin sembolü olacak inşallah.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mattia Ahmet’in annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile görüştüğünü aktaran Durgut, toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak ve kendisinin de katıldığını belirtti.

“Cumhurbaşkanımız bu acı olaydan haberdar olur olmaz büyük bir hassasiyetle konuyu takip etti. Ailenin acısını paylaştı, detayları dinledi. Özellikle infaz sisteminin bu tür kamu vicdanını derinden yaralayan olaylarda yetersiz kaldığı görülüyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde hem önleyici tedbirlerin artırılması hem de infaz sisteminde yasal bir revizyon yapılması talimatını verdi.”

Yeni düzenlemenin içeriğine dair soruya yanıt veren Durgut, çalışmanın Türkiye’nin toplumsal dinamiklerine uygun şekilde hazırlanacağını söyledi.

“ABD, Güney Afrika, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde, suçun ağırlığına göre müebbet hapis cezası da dahil olmak üzere ağır yaptırımlar uygulanabiliyor. Biz de bu sistemi ülkemize nasıl adapte edebiliriz, ona bakıyoruz. Kamu vicdanını rahatlatan, adaleti sağlayan ama aynı zamanda çocukları ıslah etmeyi amaçlayan bir sistem kurmak istiyoruz.”

Durgut, çocukları suça iten faktörlerin belirlenmesi ve bunlara karşı önleyici tedbirlerin alınmasının da çalışmalara dahil olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

“Kente uyum sağlayamama, parçalanmış aile yapısı, sosyoekonomik sorunlar ve eğitim eksiklikleri gibi birçok risk faktörü var. Bu tür riskleri taşıyan çocuklara erken müdahalede bulunmak bizim sorumluluğumuz.”

Bazı çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını da belirten Durgut, ailelere yönelik bir cezai yaptırımın gündeme gelip gelmediği sorusunu şöyle yanıtladı:

“Hukukumuzda suç şahsidir ama bazı durumlarda çocuklar maalesef bir suç aracı haline getiriliyor. Bu nedenle, ailelere yönelik bazı önlemler ve yaptırımların hukuk normlarına uygun biçimde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aileye 1,5 saat ayırdığını belirten Durgut, görüşmenin duygusal ve samimi geçtiğini ifade etti.

“Ahmet’in annesi, Cumhurbaşkanımızın ve kızının kendisini çok iyi anladığını söyledi. O gün orada büyük bir empati vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, bayram tatilinin hemen ardından yasal düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.”

Son olarak, davanın ilk duruşmasının 10 Nisan’da Anadolu Adliyesi’nde yapılacağını belirten Durgut, Ahmet’in annesinin yalnız kalmak istemediğini söyledi.

“Annesi herkese, özellikle öğretmenlere, doktorlara ve annelere çağrıda bulundu: ‘Beni yalnız bırakmayın.’ Ben de o gün orada olacağım. Bu çok önemli bir gün.”