'Mavi Ay' için geri sayım başladı: 'Mavi Ay' ne zaman?

Nadir bir doğa olayı 'Mavi Ay' için geri sayım başladı. İşte detaylar...

Toygu Ökçün
Nadir bir doğa olayı için geri sayım başladı. Mayıs ayında gökyüzü iki kez aydınlanacak. Rus bilim insanlarının duyurduğu "Mavi Ay" 31 Mayıs’ta görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Peki, bu büyüleyici olay neden yaşanıyor ve bir sonraki ne zaman? İşte milyonları heyecanlandıran o tarihin tüm detayları.

MAYIS AYINDA ÇİFTE DOLUNAY

Gökbilimciler, Mayıs 2026 için heyecan verici bir müjde paylaştı. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü (IKI) Güneş Astronomi Laboratuvarı'na göre, bu ay hem 2’sinde hem de 31’inde dolunay yaşanacak. Takvimde aynı ay içerisine sığan bu ikinci dolunay, dünya genelinde "Mavi Ay" olarak biliniyor.

"MAVİ AY" NEDİR?

Uzmanlar, bu doğa olayının teknik arka planını da açıkladı. Dolunay evrelerinin yaklaşık her 29,5 günde bir tekrarlandığını belirten bilim insanları, bu sürenin takvim aylarından kısa olması nedeniyle bazen iki dolunayın aynı aya denk gelebildiğini ifade etti. En son Ağustos 2023'te görülen bu durum, 31 Mayıs gecesi yeniden gökyüzünü süsleyecek.

BİR SONRAKİ BULUŞMA YILBAŞINDA

Laboratuvarın Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bir sonraki benzer olay Aralık 2028'de gerçekleşecek. 2028’deki bu nadir randevuyu özel kılan ise, ikinci dolunayın tam olarak 31 Aralık gecesine denk gelmesi. Dünya, 2029 yılına bir "Mavi Ay" eşliğinde giriş yapacak. Gökyüzü meraklıları, 31 Mayıs’taki bu eşsiz anı kaçırmamak için şimdiden hazırlıklara başladı.

