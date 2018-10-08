Türkiye'nin ev sahipliğinde, Doğu Akdeniz'de 28 Eylül'de başlayan ve NATO'ya üye ülkeler ile dost ve müttefik ülkelerin katıldığı Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı dün sona erdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Doğu Akdeniz'de 28 Eylül'de başlayan ve NATO'ya üye ülkeler ile dost ve müttefik ülkelerin katıldığı Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı dün sona erdi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikata, Türk Deniz Kuvvetlerine ait deniz ve hava unsurlarının yanı sıra, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de yer alan Türkiye, Hollanda ve İspanya deniz kuvvetlerine ait üç fırkateyn ve üç helikopter ile ABD, Pakistan ve Romanya'nın deniz ve hava vasıtaları da iştirak etti.



Tatbikata ayrıca, NATO Müttefik Deniz Komutanlığı karargahıyla Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan da personel katıldı.



Tatbikat kapsamında, denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekatına yönelik eğitimler icra edildi.

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