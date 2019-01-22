Uzmanlar uyardı: "Gençlerin intiharına neden olan bilgisayar oyunu ‘Mavi Balina’ tehlikesi sürüyor. Bu oyun gençleri hipnoz yöntemiyle intihara sürüklüyor. Aileler çocuklarının bilgisayarlarını kontrol etsin!"

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, son birkaç yıldır çeşitli ülkelerdeki intiharlarla gündeme gelen ‘Mavi Balina’ adlı bilgisayar oyunu, Türkiye’de 5 Ağustos 2017’de üniversite öğrencisi Evrim Mertin’i (24) hayattan koparmıştı. Bu oyun için yapılan onca uyarıya rağmen intihar girişimlerinin devam ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar, ‘Mavi Balina’ üzerinden hipnotik yönlendirme yapıldığı uyarısında bulunurken, ailelere çocuklarının bilgisayar ve cep telefonu kullanımını sınırlamalarını önerdi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Fethiye Kılıçaslan ve Hamza Ayaydın, 3 ay önce ‘Mavi Balina’ nedeniyle intihar girişiminde bulunan 13 yaşındaki erkek çocuğun yaşadıklarını “Gençler için yeni bir tehlike: Mavi Balina Oyunu” başlıklı bir araştırma ile kamuoyunun dikkatine sundu.



'Canına kıy' talimatı



13 yaşındaki çocuğun psikiyatri kliniğine ailesi tarafından getirildiği belirtilirken, “Çocuğun 1 ay önce ilaç içerek kendini öldürmeye çalıştığı öğrenildi. 3 ay öncesine kadar ders başarısı, arkadaş ve ailesiyle ilişkileri çok iyi olan hastanın birdenbire başlayan ve gittikçe artan sinirlilik, ağlama, bazen evdekilerle konuşmama, bazen de tartışma, gece geç saate kadar uyanık kalma, kollarına kesik atma, ders başarısında düşme şikayetleri olmuş. Şikayetleri başladıktan 2 ay sonra aşırı dozda ilaç içerek intihar girişimi olmuş. Hastanın 3 ay önce ‘Mavi Balina’ oyununu oynamaya başladığı öğrenildi. Oyunda kendisinin kişisel bilgilerinin alındığını, kendisine komut veren kişilerin olduğunu, bu komutların kendine zarar ver, yükseğe çık, anne ve babana bağır, odada tek başına karanlıkta kal, gece yarısı tek başına dışarı çık ve kanıt için fotoğraf yolla şeklinde olduğu öğrenildi. Oyunun son aşamasında çok miktarda ilaç içerek intihar etmesi yönünde sıkıştırılmış ve hastanın ilaç içerek intihar girişimi olmuş” denildi. ‘Mavi Balina’ oyununa bağlı genç ölümlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken iki uzman, “Gençlerin internet kullanımlarının aileleri ve okul tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir” uyarısında bulundu.



‘Hipnotize ediyor’



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Demirbaş, birçok insanın ölümünden sorumlu olduğu belirtilen ‘Mavi Balina’ oyunu nedeniyle onlarca gencin intihar girişiminde bulunduğunu ifade ederek şöyle konuştu:



“Mavi Balina, Marim ve Momo gibi oyunlara katılanlarda depresyon, kaygı bozukluklarının yanı sıra davranış sorunları ve suça eğilim ortaya çıkabiliyor. Özellikle bireyin kendine ve çevresine yönelik şiddet göstermesi en dikkat edilmesi gereken konu. Sanal zorbalık içeren oyunlar, çocukları hedef alıyor ve çocukların bilişsel gelişimleri henüz tamamlanmadığı için bu tür oyunların zorbalıkları karşısında ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çocuklar korkup verilen yönlendirmelere uyarak karşısındaki kişi ne söylerse yerine getirmekte. Bir çeşit hipnotik yönlendirme söz konusu.”



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