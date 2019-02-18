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Mavi bereliler, Irak Hakurk'ta teröristlerin tam donanımlı sığınağını imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesindeki terör mevzilerini imha ediyor. Mavi bereli komando birlikleri, terör örgütü PKK'nın Irak Hakurk'taki tam donanımlı bir sığınağını yok etti

Mavi bereliler, Irak Hakurk'ta teröristlerin tam donanımlı sığınağını imha etti

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar ve mevzilere operasyon düzenlendi.

Türk Silhalı Kuvvetleri'nce (TSK) teröristlerin sıkılıkla kullanılan bir sığınak tespit edildi. O noktaya sevk edilen mavi bereliler sığınığa imha etmek için operasyona başladı. Meterelerce uzunlukta sığınak, içindeki lojistik malzemelerle yerlebir edildi.

Teröristlerin tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde donatılan sığınak komandolarca görüntülendi.

Mutfak ve tuvaletin de bulunduğu sığınağın, teröristlerce yatak, fırın, ocak gibi eşyalarla donatıldığı görüntülere yansıdı.

İçerisinden geçen dere sayesinde caydırıcı kamuflaja da sahip sığınakta, su sıkıntısı çekmeyen teröristlerin kurdukları su ısıtma sistemi de dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hakurk #ırak #mavi bereliler
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