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Mavi listedeki terörist Raife Elmas etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 15 Ağustos'taki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edildi.

Mavi listedeki terörist Raife Elmas etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 15 Ağustos'taki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bingöl'de 15 Ağustos'ta bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatı düzenlendiği anımsatıldı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu kaydedildi.

Etiketler; #Raife Elmas #bingöl
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