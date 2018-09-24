Hem sınır içinde hem sınır ötesinde... Teröristlere adım atacak yer kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarla terör örgütlerinin belini kırıyor. "Terörden arananlar Listesi" günden güne eriyor. Bingöl'de Mavi listede aranan terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'de ise Buzuldağları'nda teröristlerin sığınak ve yaşam malzemeleri imha edildi. 1 Ocak'tan bu yana yapılan operasyonlarda ise 33 bin 433 şüpheli gözaltına alındı.

Türk Ordusu terör örgütlerine göz açtırmıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri "terör arananlar listesi"ni bir bir temizliyor. Son kritik operasyon 15 Ağustos'ta Bingöl'de düzenlendi. Hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.



Öldürülen teröristlerden birinin mavi listede aranan "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edildi.



Hakkari Yükseova'da ise komandolar nefes kesen bir operasyona imza attı.



Yüksekova'daki Buzul Dağları'nda 3 bin 715 metre rakımda gerçekleştirilen operasyonda teröristlerin kullandığı çok sayıda sığınak ve yaşam malzemesini imha edildi.



Güvenlik kaynakları, Mehmetçiğin başarılı operasyonları nedeniyle terör örgütünün sözde yöneticilerinin birbirine düştüğü bilgisini paylaşıyor.



Örgütteki kavgaların telsiz konuşmalarına yansıdığı, teröristlerin ifadelerinde ise taciz ve tecavüzle infazların her geçen gün arttığı bilgisine yer verildiği de belirtiliyor.



Bu arada, Anadolu Ajansı'nın İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgilere göre 1 Ocak'tan bu yana yurt içinde düzenlenen operasyonlarda, PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyesi 30 bin 433 şüpheli gözaltına alındı.



FETÖ soruşturmaları kapsamında 15 Temmuz'dan bu yana 18 bin 516 şüpheli gözaltına alınırken, PKK operasyonlarında ise 11 bin 917 kişi gözaltına alındı, 2 bin 707 kişi ise tutuklandı.





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