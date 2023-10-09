Mavi Marmara Saldırısının Komutanı Öldürüldü!

İşgalci İsrail ordusu, Gazze sınırında Filistin güçleriyle yaşanan çatışmalarda en çok "cesaret madalyası" alan ve Türkiye'den yola çıkan yardım gemisi "Mavi Marmara"ya saldırma operasyonunun komutanı, "Eli Ginsbirg" isimli subayının öldürüldüğünü duyurdu.

İşgalci rejim, İzzeddin Kassam Tugayları tarafından öldürülen 16 askerin daha kimliğini açıkladı.