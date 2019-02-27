Tarihin en büyük deniz tatbikatı olma özelliğini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği Mavi Vatan Tatbikatı başladı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı yapılacak tatbikatın ilk görüntüleri Ulusal Kanal'da yayınlandı

Türk Donanması tarihi günlerinden birini yaşıyor. Mavi Vatan 2019 Tatbikatı ile donanmanın gücü bir kez daha ortaya çıkıyor. Ulusal Kanal 3 denizde birden eş zamanlı başlayan tatbikatı yakından takip ediyor. Akdeniz ayağını Gürkan Demir, Ege ayağını Ufuk Akkaya ve Karadeniz ayağını Lale Delidağ izleyicilere aktaracak.



Sabah 05.00 civarında başlayan ve 8 Mart'ta son bulacak tatbikat, 165 kişilik tatbikat kontrol merkezinden koordine ediliyor. MİLGEM kapsamında inşa edilen Burgazada korveti, ilk kez bir tatbikata katılıyor.



'TERÖRİST BOT' ENGELLENDİ



Tatbikatın ilk izlenimlerini de Gürkan Demir aktardı. Sabah saatlerinde Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nden TCG Gaziantep Gemisiyle ayrıldıklarını belirten Demir, tatbikat başlar başlamaz asimetrik tahditlere karşı bazı formüller üretildiğini söyledi. Demir “Senaryo gereği, terörist bot olduğu düşünülen bir bot yaklaşıyordu. Bu botun gemiye yaklaşması engellendi” dedi.



Tatbikatın senaryo ve coğrafyaya uygun amacı da “Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak” olarak belirlendi. 34 yurtiçi, 7 yurtdışı olmak üzere toplam 41 limanın ziyaret edileceğini ifade eden Demir şunları kaydetti:



“Tatbikat Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizinde yapılıyor. 13 fırkateyn, 6 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi ve bir eğitim gemisi olmak üzere toplamda 103 gemi tatbikata katılıyor. SAT ve SAS görev timleri, amfibi deniz piyade taburları da tatbikatın içinde yer alıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan havadan ihbar kontrol uçakları da tatbikata eşlik eden unsurlar arasında yer alıyor.



Deniz Kuvvetleri envanterine giren insansız hava araçları Anka ve Bayraktar da tatbikattaki yerini aldı.



Kara Kuvvetleri'nin destek verdiği bölümde Umtas ve Cirit füzeleri de Deniz Kuvvetleri kapsamında ilk kez kullanılacak.”



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