3 denizde 103 geminin katılımıyla yapılan Deniz Kuvvetleri'nin tarihindeki en büyük tatbikatı Mavi Vatan 3. gününde de göz doldurdu. Başarıyla yürütülen tatbikatta milli deniz ve hava platformları yanında yazılım tabanlı sistemler de kritik görevler üstleniyor

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" üçüncü gününde devam etti.



19 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin katıldığı tatbikatta, donanmanın kullandığı milli sistemler göz dolduruyor.



Osmangazi Çıkarma gemisinden atılan drone dakikada 400 mermi atan 2 hava savunma sistemi tarafından denize düşürüldü. Saroz körfezi açıklarında tatbikat başarıyla devam ederken, Akdeniz açıklarındaki senaryolar da gerçeği aratmadı.



TCG Gediz ile TCG Gaziantep Fırkateynleri arasında seyir halindeyken yedek parça transferi yapıldı. İki gemi yaklaşık 14 deniz mili hızında seyrini sürdürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri, 103 gemisiyle birlikte üç denizde birden boy göstermeye devam edecek.



Tatbikat'ta milli deniz ve hava platformları yanında yazılım tabanlı sistemler de kritik görevler üstleniyor.



Uzun Ufuk Sistemi ile tüm kıyıları kapsayacak şekilde denizler taranıyor, tüm yabancı ticari gemiler ve savaş gemileri kimliklendirilerek Tanımlanmış Deniz Resmi oluşturuluyor. GENESİS ise Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan platformlarda savaş yönetim görevi üstleniyor.