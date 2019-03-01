banner1002
Keşmir sorunu nasıl çözülecek?
Keşmir sorunu nasıl çözülecek?
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
SOLOTÜRK 3 Mart'a hazırlanıyor
SOLOTÜRK 3 Mart'a hazırlanıyor
Uludağ'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk görüntüler
Uludağ'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk görüntüler

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı nefes kesiyor

3 denizde 103 geminin katılımıyla yapılan Deniz Kuvvetleri'nin tarihindeki en büyük tatbikatı Mavi Vatan 3. gününde de göz doldurdu. Başarıyla yürütülen tatbikatta milli deniz ve hava platformları yanında yazılım tabanlı sistemler de kritik görevler üstleniyor

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı nefes kesiyor

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" üçüncü gününde devam etti.

19 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin katıldığı tatbikatta, donanmanın kullandığı milli sistemler göz dolduruyor.

Osmangazi Çıkarma gemisinden atılan drone dakikada 400 mermi atan 2 hava savunma sistemi tarafından denize düşürüldü. Saroz körfezi açıklarında tatbikat başarıyla devam ederken, Akdeniz açıklarındaki senaryolar da gerçeği aratmadı.

TCG Gediz ile TCG Gaziantep Fırkateynleri arasında seyir halindeyken yedek parça transferi yapıldı. İki gemi yaklaşık 14 deniz mili hızında seyrini sürdürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri, 103 gemisiyle birlikte üç denizde birden boy göstermeye devam edecek.

Tatbikat'ta milli deniz ve hava platformları yanında yazılım tabanlı sistemler de kritik görevler üstleniyor.

Uzun Ufuk Sistemi ile tüm kıyıları kapsayacak şekilde denizler taranıyor, tüm yabancı ticari gemiler ve savaş gemileri kimliklendirilerek Tanımlanmış Deniz Resmi oluşturuluyor. GENESİS ise Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan platformlarda savaş yönetim görevi üstleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #deniz kuvvetleri #tatbikat #2019 #Mavi Vatan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.