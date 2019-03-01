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Mavi Vatan 2019 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor

3 denizde 103 geminin katılımıyla yapılan Deniz Kuvvetleri'nin tarihindeki en büyük tatbikatı Mavi Vatan 3. gününde de devam ediyor. Başarıyla yürütülen tatbikatta milli deniz ve hava platformları yanında yazılım tabanlı sistemler de kritik görevler üstleniyor

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" üçüncü gününde devam etti.

Tatbikat'ta milli deniz ve hava platformları yanında yazılım tabanlı sistemler de kritik görevler üstleniyor.

Uzun Ufuk Sistemi ile tüm kıyıları kapsayacak şekilde denizler taranıyor, tüm yabancı ticari gemiler ve savaş gemileri kimliklendirilerek Tanımlanmış Deniz Resmi oluşturuluyor. GENESİS ise Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan platformlarda savaş yönetim görevi üstleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mavi Vatan #2019 #tatbikat #deniz kuvvetleri
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