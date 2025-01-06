Mavi Vatan-2025 yarın başlayacak

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Halil İlker Avcı, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu ile Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut katıldı.

Türkkan, yaptığı konuşmada, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tatbikatlar programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu söyledi.

Tatbikatın amacının, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıklarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi olduğunu anlatan Türkkan, "Tatbikata 90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek, toplam 20 bin personel görev alacaktır. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ⁠taarruz uçakları,⁠ ⁠havadan ihbar ve kontrol uçağı,⁠ ⁠hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından ⁠6 sahil güvenlik botu iştirak edecektir." diye konuştu.

Türkkan, tatbikatın genel faaliyet planına ilişkin bilgi vererek, şöyle devam etti: