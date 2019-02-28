Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı deniz harekatı, FETÖ'nün kumpaslarıyla hedef aldığı komutanlar tarafından yönetiliyor. Balyoz komutası, Mavi Vatan'da dev bir gövde gösterisine imza atıyor

Türk Donanması tüm denizlerde tarihinin en kapsamlı tatbikatına imza atıyor. Yönetim kademesindeki isimler ise oldukça kritik.



Türk Deniz Kuvvetleri'nin "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" adeta gövde gösterisi niteliğinde, tatbikatın komutası FETÖ kumpaslarına maruz kalan komutanlar da.



Tatbikatın başında bulunan Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, askeri casusluk kumpasında hedef alınmıştı.



Tatlıoğlu tatbikatı, Kemalreis fırkateyninden yönetiyor.



Kuzey Görev Grup komutanı Tuğamiral Cem Okyay, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt ve Batı Görev Grup komutanı Yalçın Özkütük ise Balyoz mağduru.



Askeri Casusluk ve Balyoz kumpası davalarının mağdurları Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu ile Tuğamiral Yavuz Kılıç'da tarihi tatbikatta görev başında.



Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı olarak tatbikatı koordine ederken, Tuğamiral Yavuz Kılıç ise Gölcük Donanma Üs Komutanı olarak Mavi Vatan'da görevini icra ediyor.



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