Mavi Vatan'da bayram heyecanı yaşandı. Türk donanmasının kahraman bahriyelileri, Kurban Bayramı'nı görev başında karşıladı. Vatan nöbetindeki bahriyeliler, son teknoloji uydu muhabere sistemleri aracılığıyla aileleriyle de bayramlaştı

Türk donanması bayramı Mavi Vatan'da karşıladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki caydırıcı gücü, bayramda da görev başında.



Sismik araştırma ve sondaj gemileri Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor. Gemilere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri refakat ediyor. İşte o gemilerden TCG-Salihreis fırkateyninde bayram heyecanı büyüktü.



Fırkateynin helikopter platformunda bahriye örf ve adetlerine uygun olarak uçuş bölümü personeli, SAT timi ve AHT personeli, gemi komutanının tabura hitaben yaptığı bayram tebrigatını dinledi.



Vatan nöbetindeki bahriyeliler, hem bayram sevincini hem de görev başında olmanın gururunu yaşadı.



Son teknoloji uydu muhabere sistemleri aracılığıyla da mesafeler hiçe sayıldı. Bahriyeliler, aileleriyle bayramlaştı. Hasret giderdi.



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