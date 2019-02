Türk Donanması 103 gemisiyle Mavi Vatan'da fırtına gibi esiyor. “Mavi Vatan 2019 tatbikatı” 2. Gününü geride bıraktı. Dosta güven düşmana korku salan tatbikat özel anlara sahne oldu. Onlarca gemiden deniz üzerindeki hareketli hedefler tam isabetle vuruldu. İşte Mavi Vatan’dan ayrıntılar….

Mavi Vatan tatbikatı nefes kesiyor. Türk donanması üç denizde birden adeta gövde gösterisi yapıyor. Ulusal Kanal, tatbikatı an be an takip ediyor.



Ege’de Akdeniz’de ve Marmara’da aynı anda başlayan Mavi Vatan tatbikatı göz doldurdu. Saroz Körfezinden Oruçreis Firkateyni yaklaşık 10 kilometredeki hedeflere toplam 10 atış yaptı. Hedefler tam başarıyla on ikiden vuruldu.



Tatbikat kapsamında yapılan kritik atışlardan biri de aydınlatma atışıydı. Hedefleri görebilmek için yapılan atışlar saniye saniye görüntülendi.



Tatbikatın Akdeniz ayağında da uygulanan senaryolar gerçeği aratmadı.



Gemiye yaklaşan helikopterden iniş yapan SAT komandolarının eğitimi heyecan vericiydi.



Dosta güven düşmana korku salan tatbikat, ikinci günü böyle geride bıraktı.





