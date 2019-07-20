Mavi Vatan'ın geleceği ele alındı

Girne ve Koç Üniversiteleri, Kıbrıs'ta "KKTC Denizciliğinin Geleceği" isimli panel düzenledi. Panele çok sayıda bürokrat ve bilim insanı katıldı. Panel sonunda iki üniversite arasında denizcilik konusunda işbirliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 45. Yıldönümü hem Türkiye'de hem de Yavru Vatan'da çok sayıda etkinlikle kutlanıyor.



Bu etkinliklerden biri de "KKTC Denizciliğinin Geleceği " adlı Doğu Akdeniz'in sıcak gündemine ilişkin paneldi.



Girne Üniversitesi ve Koç Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen panele Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, emekli Tuğamiral Mustafa Özbey, Girne Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlkay Salihoğlu başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.



Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Başkanı Emekli Amiral Cem Gürdeniz, panelde yaptığı konuşmada "Doğu Akdeniz'de haklarımızı sonuna kadar koruyacağız" dedi.



Konuşmacılar özellikle Doğu Akdeniz'de Anavatan Türkiye ile Yavru Vatan'ın gelecekte Denizcilik Politikaları, Enerji politikaları, Deniz Yetki Alanları, Deniz Kültürü ve Eğitimleri ile Deniz turizmini doğrudan ilgilendiren Yatçılık ve Limanlar konusunu ele aldılar.



İki ülkenin bilim insanları, ilgili bürokratları ile iki üniversitenin Denizcilik Merkezlerinin ilgililerinin konuşmacı olarak katıldığı panelde özellikle "Türkiye ve KKTC'nin Mavi Vatan'daki çıkarları ve geleceği tartışıldı.



Paneli düzenleyen Girne Üniversitesi ve Koç Üniversitesi arasında denizcilik konusunda bir işbirliği protokolü imzalandı.



ulusal.com.tr

