Mavi Vatan sergisi açıldı

Ulusal Kanal tarafından düzenlenen "Mavi Vatan" Resim ve Heykel sergisi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına ilgi yoğun oldu.

Açılışa Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

Sergide Başkan Yıldız'a misafirperverliğinden ötürü plaket takdim edildi.

Türkiye'ye Mavi Vatan'ın önemini anlatan 30 Eylül 2019'da aramızdan ayrılan Amiral Soner Polat da anıldı.

Türkiye'nin seçkin ressam ve heykeltıraşlarının eserleri 28 Şubata kadar sergilenmeye devam edecek.

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