Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Tatbikat kapsamında amfibi deniz piyade birlikleri ve zırhlı birlikler İzmir Körfezi açıklarına çıkarma yaptı. Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı tatbikatı Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağından takip etti

Mavi Vatan tatbikatıyla denizlerdeki gücünü gösteren Türk donanması, Mavi Vatan'da destan yazmaya devam ediyor. İzmir Körfezindeki tatbikat bu görüntülerle başladı.



Tatbikatın 7'nci gününde senaryo gereği, İzmir Körfezi açıklarında bulunan Hekim Adası'na çıkarma yapıldı.



Tank ve zırhlı araçların yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a yüklenmesi yapıldı.



TCG Bayraktar Gemisi çıkarma gemilerinin eşliğinde Foça Üssü Komutanlığında bulunan Leventler Limanı'ndan Hekim Adası'na hareket etti.



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Çıkarma gemilerine amfibi deniz piyade birlikleri de nakledildi.



Senaryo gereği sahile yaklaşan gemi ve birliklerin deniz içinde karşılaşabileceği muhtemel bir mayın tuzağına karşı arama yapıldı.



Bir SAT timi senaryo gereği düşman sahiline çıkarak kıyı güvenliği aldı, botlarla gelen diğer SAT timleri bölgede bulunan mayınları imha etti.



Çıkarma yapılacak temsili düşman plajının temizlenmesinin ardından botlara binen amfibi deniz piyade birlikleri, adaya yöneldi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tatbikatı anbean izliyor.



Akar, devasa tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağından takip etti. Önemli mesajlar verdi.



ulusal.com.tr

