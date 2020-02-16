Mavi Vatan, Türk Boğazları ve Kıbrıs

21. yüzyıldaTürkiye'nin jeopolitik önceliği Doğu Akdeniz. Aydınlık gazetesi, düzenlediği konferansta, Türkiye'nin deniz jeopolitiği ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Konferansın konuşmacısı Amiral Cem Gürdeniz oldu.

Amiral Cem Gürdeniz, Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcileşmeye verdiği önemi ve stratejisini anlattı.

Türkiye'nin, esas uyanışı ise Kıbrıs ile oldu.

Türkiye'nin önündeki yakıcı öncelikleri de aktaran Gürdeniz, "birlik" çağrısı yaptı.

ulusal.com.tr