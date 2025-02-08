Mavi Vatan’da kritik tatbikat: Batan gemideki 4 kişi kurtarıldı

Senaryoya göre, özel bir teknenin battığı ve dört kişinin denizde mahsur kaldığı ihbarı alındı. Bunun üzerine TCSG DOST korveti, TCSG-87 gemisi, KB-78 botu ve Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi hızla olay yerine sevk edildi.

Sahil güvenlik helikopterinden atlayan dalgıç, sudaki bir kazazedeyi kurtararak vinç operasyonuyla helikoptere aldı. Yaralı, TCSG DOST korvetine götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Diğer kazazedeler ise TCSG-87 gemisi, KB-78 botu ve DEGAK Timi personeli tarafından denizden çıkarıldı. Tatbikat, Sahil Güvenlik ekiplerinin Mavi Vatan’daki arama kurtarma kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.