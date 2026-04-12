Mavi Vatan'da Yunan ‘bot’u Türk askerini görünce firar etti!

Uluslararası sularda rızkının peşinde olan Türk balıkçısına silah gücüyle korku salmaya çalışan Yunan botu, Türk Sahil Güvenliği’nin ufukta belirmesiyle kabadayılığı bırakıp arkasına bakmadan kaçtı. Atina yönetimi, Türk’ün çelik iradesi karşısında bir kez daha bozguna uğradı.

EGE’DE YENİ BİR YUNAN KÜSTAHLIĞI PÜSKÜRTÜLDÜ

Çanakkale Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki stratejik Zürafa Kayalıkları’nda ağlarını denize bırakan balıkçı İlker Özdemir, Yunan Sahil Güvenliği’nin hedefi oldu. Silahlı botlarla Özdemir’in teknesini taciz eden, yüksek süratle dalga yaratarak Türk balıkçısını yıldırmaya çalışan Yunan unsurları, sahada bekledikleri korkuyu bulamadı. Teknesinin "sac" olmasına güvenen ve "Vazgeçmeyeceğiz" diyerek meydan okuyan Özdemir’in dik duruşu, Yunan tarafının tüm planlarını altüst etti. O anları cep telefonuyla kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, yaşadığı gerilimi şu sözlerle aktardı:

"Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Yapacak bir şey yok, mücadele ediyoruz. Zürafa Kayalığı bölgesinde yine aynı yerlerdeyiz. Bunlar tacizden vazgeçmiyor, ama biz de buralardan vazgeçmeyeceğiz. Teknemiz sac olduğu için daha güvenli, bunu onlar da biliyorlar. Çok yakınımızdan geçtiler.”

TÜRK BAYRAĞI GÖRÜLDÜ, YUNAN ‘FIYDIRARAK’ UZAKLAŞTI

Yunan botunun saatler süren pervasız tacizi, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bölgeye intikal etmesiyle yerini büyük bir paniğe bıraktı. Telsiz mesafesine giren ve dalgaları yara yara gelen Türk botunu gören Yunan gemisi, sergilediği tüm "şovu" yarıda keserek son sürat bölgeden uzaklaştı.