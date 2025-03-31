"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında

Türk Deniz Kuvvetlerinin havadaki gözü ve gücü olan deniz hava personeli, görevlerini Ramazan Bayramı'nda da kesintisiz sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının stratejik unsuru olarak hizmet eden deniz karakol uçakları, Türkiye`nin gökyüzündeki gücüne güç katıyor.

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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 1

Deniz Hava Komutanlığı bünyesindeki 301`inci Deniz Hava Filo Komutanlığında görevli uçuş ekibinin TCB 752 kuyruk numaralı deniz karakol uçağıyla yaptığı keşif ve gözetleme uçuşu, görüntülendi. 

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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 2

"Mavi Vatan"ın kontrolü ve korunması için önemli olan deniz karakol uçakları, görevlerine bayramda da devam ediyor.

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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 3

Bayramı görev başında karşılayan deniz havacılar, uçuş öncesi brifinginde, görevi ve son hava durumunu gözden geçirdi.

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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 4

Uçuş ekibi, uçak bakım personelinin bayramını kutladı

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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 5

Kalkış hazırlıklarının tamamlanmasının ardından uçağa binmek üzere uçak park sahasına giden uçuş ekibi, uçağı göreve hazırlayan ve kendilerini uğurlayan bakım personelinin Ramazan Bayramı`nı tebrik etti.

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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 6

Kendilerini "Mavi vatanın yılmaz bekçileri" ve "İki mavinin çelik kanatları" olarak tanımlayan Türk deniz havacıları, her türlü görevi yer ve zaman ayırt etmeksizin icra etmek için hazır bekliyor.

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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 7

Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığından havalanan ekip, Batı Karadeniz`de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi.

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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 8
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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 9
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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 10
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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 11
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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 12
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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 13
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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 14
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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 15
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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 16
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"Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında - Resim: 17
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Mavi Vatan hava kuvvetleri komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ramazan bayramı