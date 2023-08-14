Mayasız ayini nedir? Münevver Karabulut'un cinayetinde sır mayasız ayini mi?

Mayasız ayini nedir? Mayasız ayini vakaları Osmanlı İmparatorluğu döneminde de görülmüştü.

Osmanlı İmparatorluğu dönemine de büyük ihtimal çok eski kültürel inançlardan geldiği düşünülen, mayasız ayini, Yahudi dini içinde bir kısım kişinin kurmuş olduğu tarikatlarca bu ritüel uygulanıyordu.

Mayasız ayini günümüzde devam ediyor mu? Münevver Karabulut cinayetinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen, acımasızca Münevver Karabulut'un katledilmesi unutulmadı. Münevver Karabulut dosyasındaki ifadeler dikkat çekti.

MÜNEVVER KARABULUT AYİN KURBANI MI?

Fatih Altaylı, 12 Ağustos 2023 günü YouTube kanalında Münevver Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir'i konuk almıştı.

Avukat Epözdemir, Münevver Karabulut davası hakkında soruları Fatih Altaylı'ya yanıtladı.

Münevver Karabulut davasının nasıl başladığını açıklamasıyla ilk günden günümüze kadar geçen süreci tekrar aktardı.

Dr. REZAN EPÖZDEMİR'İN MAYASIZ AYİNİ İFADELERİ

12 Ağustos 2023 tarihinde, youtube kanalında Fatih Altaylı'ya konuk olan Dr.Rezan Epözdemir, Osmanlı döneminde de bu vakaların görüldüğünü ifade ederek şu sözleri söyledi:

Yargılama esnasında bir tartışma oldu: mayasız ayini. Cezayir asıllı bir aile, Yahudi kökenli. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de birçok Yahudi kökenli ailenin infaz edilmesinin müsebbibi buymuş: Mayasız Ayini. Nedir bu? 18 yaşına gelmiş bir erkek; bakire genç bir kızı katledip rüştünü ispat edecek. Böyle bir ayin türü var. Mahkeme tutanaklarına da girdi. Bunun üzerinde duruldu. Bakire bir kız, Bahçeşehir'de öldürülüyor, babannenin evine getiriliyor. Acaba bu mu?

MAYASIZ AYİNİ NE?

Mayasız ayini, Osmanlı Döneminde de Yahudi kökenli tarikatlarda görülmüştü. Cem Garipoğlu'nun kökenlerinin Cezayir'den gelmiş olması ve Yahudi kökenli olması iddiaları güçlendirdi. Dünya'da da buna benzer olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz sene Nijerya'ya bağlı Enugu Eyaletin'de genç bir kızı katlettikten sonra ayin yapanlardan biri olan Chidera Agbo, şu sözleri söylemişti: