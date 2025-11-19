Maydonoz Döner dosyasında şok detaylar: İddianame hazırlandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Maydonoz Döner işletmesini merkeze alan FETÖ soruşturmasında süreç tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapsamlı iddianamede, toplam 9 şüpheli hakkında ciddi suçlamalar yöneltildi. Savcılık, söz konusu şahısların "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle her biri için ayrı ayrı 25'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun detaylandırdığı iddianame, örgütün ülke sınırları içerisindeki güncel yapılanmasını yeniden canlandırma çabasında olduğunu ve senelerdir sürdürdüğü gizlilik stratejisini ısrarla uygulamaya devam ederek yeni örgütsel faaliyetlere giriştiğini gözler önüne serdi.

FİNANSMAN AĞI VE FATURA OYUNLARI

Örgüt mensuplarının finansman sağlamak adına yeni yollar aradığının altı çizilen iddianamede, Somca Gıda AŞ bünyesindeki Maydonoz Döner markasının kritik bir rol oynadığı belirtildi. İşletmenin Türkiye'nin dört bir yanındaki şubeleri aracılığıyla örgütün güncel yapılanmasına maddi kaynak aktardığı ve örgüt üyelerine istihdam alanı açarak ekonomik destek sağladığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin Ankara'nın farklı ilçelerindeki şubelere hem resmi hem de gayriresmi yollardan ortak oldukları anlaşıldı. Özellikle yurt dışında kaçak durumda bulunan bazı FETÖ mensuplarının, Türkiye'deki bu şubelere örgütle irtibatlı aracı şahıslar üzerinden gayriresmi şekilde ortak oldukları bilgisi iddianamede yer aldı. Bu kişilere her ay düzenli olarak kar payı gönderildiği, yurt dışından şubelere para transferleri yapıldığı ve bu paraların "ürün alımı" adı altında kesilen faturalarla örgüt üyelerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Firmanın Ankara şubelerinde örgüt mensuplarını işe yerleştirebilmek amacıyla yüksek miktarlarda "himmet" toplandığı ifade edildi. Şubelerin kağıt üzerindeki resmi sahiplerinin veya ortaklarının herhangi bir örgüt üyeliği kaydı bulunmadığına dikkat çekilirken, bu şahısların aslında sabıka kaydı temiz görünen birer vitrin olduğu vurgulandı.

Ancak detaylı incelemede, bu kişilerin yakınlarının örgüt üyeliğinden suç kayıtlarının bulunduğu ve şubelere gayriresmi ortaklık yapısı kurdukları belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da bu tespiti doğruladı. Raporda, FETÖ kapsamında işlem görmüş pek çok ismin şirkete para transferi yaptığı, şirkete ortak görünen şüphelilerin hesap hareketlerinde olağandışı bir trafik olduğu ve bu şahısların beyan edilen gelir seviyeleri ile banka hesap hareketleri arasında büyük bir uyumsuzluk bulunduğu tespitine yer verildi.

SİGNAL ÜZERİNDEN İLETİŞİM VE KÜRESEL BAĞLANTILAR

Soruşturma dosyasında şüpheliler Ahmet Mutlu Köylü, Bahadır Tatlıbaş, Cevat Dalli, Ebubekir Torun, Emrah Ak, Huzur Özer, Mustafa Sayın, Mustafa Yavuz Özmen ve Tahsin Özbay'ın daha önce de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla soruşturma geçirdikleri ve yargılandıkları hatırlatıldı. Hukuki süreç açısından, şüphelilerin örgüt üyeliğinden hüküm giydikten sonra yeniden örgütle temas kurup süreklilik arz eden faaliyetlere katılmalarının yeni bir üyelik suçu oluşturduğu aktarıldı. İddianamede, daha önce düzenlenen iddianamelerle hukuki bir kesinti oluştuğu ve bu tarihten sonraki eylemlerin artık yeni bir suça vücut verdiği ifade edildi.

Şüphelilerin; Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Almanya ve Gürcistan'da bayilikleri bulunan Maydonoz Döner markasının bilinirliğini bayilik sistemiyle genişlettiği, kendi aralarındaki örgütsel yazışmaları "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden gerçekleştirdikleri belirtildi. Ayrıca, yurt içinden ve yurt dışından illegal ya da yasal görünümlü yollarla elde edilen fonların örgüt üyelerine transfer edilmesinde aktif rol oynadıkları kaydedildi.

Hazırlanan iddianame doğrultusunda 9 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakim karşısına çıkacak ve her biri için 25'er yıla kadar hapis cezası istenecek.