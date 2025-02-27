Maydonoz Döner operasyonu: Cuma Dağlı’nın ifadesi ortaya çıktı

Dağlı, yaptığı açıklamalarda şirketin ortakları hakkında araştırma yapmadığını ve bayilikleri sadece ticari bir işlem olarak değerlendirdiğini söyledi. 21 Şubat’ta, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli olarak 31 ilde gerçekleştirilen "Kıskaç-40" operasyonunda, FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Maydonoz Döner markasının kurucu ortaklarından biri olan Cuma Dağlı, FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarından tutuklandı. Yapılan sorgulama sırasında, Dağlı’nın, FETÖ ile bağlantılı 190 kişiyle görüşmelerinin olduğu ve bu kişilerden 150’sini tanımadığını belirttiği öğrenildi.

Dağlı, ticari hayatına 2007-2008 yıllarında Ankara'da tır parkında bekçilik yaparak başladığını söyledi. Ardından 2010-2013 yılları arasında otelde yiyecek içecek sektöründe çalıştığını ve 2013-2020 yılları arasında çiğ köfte dükkanında çalıştığını belirtti. Franchise sorumluluğu ve sonrasında Maydonoz Döner'in Genel Müdürlüğüne kadar yükseldiğini vurgulayan Dağlı, 2023’te kurduğu Seydag Yatırım Şirketi üzerinden, Maydonoz Döner’deki hisselerinin bu şirket adına alındığını açıkladı.

Maydonoz Döner zincirinde toplamda 9 bin 671 çalışanın bulunduğu belirtilirken, bu çalışanlardan 2 bin 613’ü hakkında suç soruşturması olduğu ve 326’sının örgütle iltisaklı suçlardan işlem gördüğü ifade edildi. Dağlı, “Ben şirket sahibi ve ortakları hakkında herhangi bir araştırma yapmam, paramı alırım, bayiliğimi veririm. Şirketimde tüm bayiliklerim belgelerle resmi olarak kayıtladır” dedi.

Dağlı, şirketin para transferleri hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. "Finans departmanı bu konuları bilir. Hiçbir FETÖ/PDY mensubuna para göndermedim" dedi. MASAK tarafından yapılan incelemede, Maydonoz Döner'den 1 milyar 732 milyon 067 bin TL para çıkışı olduğu, buna karşın para girişinün sadece 339 milyon 285 bin TL olduğu tespit edildi. Bu durumun "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu vurgulandı. Dağlı, bu konuya dair soruyu Finans Müdürü Mehmet Kaşlı'nın yanıtlayacağını ifade etti.

Maydonoz Döner'in Almanya şubesine, 15 farklı işlemle toplamda 32 milyon 376 bin Euro para transferi yapıldığı, fakat mal ve hizmet alım satımına dair herhangi bir bildirim olmadığı belirlendi. Ayrıca, Almanya’daki şubelerin yöneticilerinin FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edildi. Mahmut Öztürk, Maydonoz Döner'in Avrupa'daki isim hakkını almış ve FETÖ ile bağlantılı dernekler aracılığıyla finansman sağladığı öne sürüldü.