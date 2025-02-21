Maydonoz Döner soruşturması sonrası Galatasaray’dan açıklama

Galatasaray Kulübü, "Maydonoz Döner" yemek zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasının ardından kulübün adıyla ilgili ortaya atılan sponsorluk iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Maydonoz Döner soruşturması sonrası Galatasaray’dan açıklama
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda, Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. ile kulüp veya iştirakleri arasında herhangi bir sponsorluk anlaşmasının bulunmadığı vurgulandı.

Galatasaray, söz konusu şirket ile kulüp arasında bağlantı kurulmasına yönelik iddiaları yalanlayarak, bu yönde asılsız bilgiler yayan kişi ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

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