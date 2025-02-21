Maydonoz Döner soruşturması sonrası Galatasaray’dan açıklama

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda, Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. ile kulüp veya iştirakleri arasında herhangi bir sponsorluk anlaşmasının bulunmadığı vurgulandı.

Galatasaray, söz konusu şirket ile kulüp arasında bağlantı kurulmasına yönelik iddiaları yalanlayarak, bu yönde asılsız bilgiler yayan kişi ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.