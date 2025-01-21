"Mazlumlara Destek" adı altında terör finansmanı! 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının incelenmesi sonucu 16 şüphelinin, "Mazlumlara Destek Platformu" adıyla oluşturulan sosyal medya oluşumu üzerinden örgüte para transferi yaptığı tespit edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Kağıthane, Sultangazi, Esenyurt, Sarıyer, Sultanbeyli, Kadıköy, Şişli, Ataşehir ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, bir tabanca ve 120 mermi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.